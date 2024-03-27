також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти вдарили по житловим будинкам Харкова
Стало відомо, скільки ракет Україна збила з початку війни
300 тисяч одеситів лишились без світла
ГУР: Корабель окупантів "Ямал" зазнав критичних ушкоджень
Ракетна атака на Київ. Пошкоджено будинок на Печерську
Ворог атакував енергосистему Одещини
Окупанти атакували енергосектор, є пошкодження
Bloomberg: Українські дрони вивели з ладу 11% нафтопереробної потужності РФ
З початку березня російська авіація скинула на Сумщину 200 авіабомб
Авіація окупантів з початку року скинула понад 3,5 тисячі авіаційних бомб
Уламки збитого "шахеда" впали на будинок в Кривому Розі
В Миколаєві вже дев'ять постраждалих від ракетної атаки
Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон анонсували атаку по "путінським військовим"
Польскі протестувальники зупиняють автобуси з України
Росія використала новий тип авіабомб
Ухвалено рішення про примусову евакуацію з 18 населених пунктів на Харківщині
Командувач Сухопутних військ ЗСУ обіцяє стабілізувати лінію фронту найближчим часом
В ОСУВ "Таврія" розповіли, де ворог тепер зосереджує зусилля

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до восьми людей, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Миколаїв. Про наслідки обстрілів. Наразі відомо про вісьмох поранених. Це все цивільні особи", - написав він у телеграм-каналі.

"Є незначні пошкодження в чотирьох житлових будинках. Це переважно вибиті вікна у квартирах. Наші співробітники роблять об'їзд території та фіксують пошкодження", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в середу армія РФ вдарила по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М", раніше було відомо про шістьох поранених унаслідок ракетного удару.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0