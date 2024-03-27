Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Миколаєву зросла до восьми людей, повідомив мер Олександр Сенкевич.

"Миколаїв. Про наслідки обстрілів. Наразі відомо про вісьмох поранених. Це все цивільні особи", - написав він у телеграм-каналі.

"Є незначні пошкодження в чотирьох житлових будинках. Це переважно вибиті вікна у квартирах. Наші співробітники роблять об'їзд території та фіксують пошкодження", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в середу армія РФ вдарила по Миколаєву, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер-М", раніше було відомо про шістьох поранених унаслідок ракетного удару.