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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) прогнозує від 8 до 10 млрд грн надходжень до державного бюджету від управління заарештованими активами та їх реалізації в Україні та за кордоном протягом цього року, повідомила голова АРМА Олена Дума на презентації річного звіту про діяльність агентства.

Зокрема, АРМА планує залучити по мільярду і більше гривень від управління арештованими активами, їх реалізації в Україні, а також за рахунок збільшення портфеля військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас від реалізації арештованих активів за кордоном АРМА розраховує на надходження в розмірі 5 млрд грн або більше. Згідно з оприлюдненими даними, за 2023 рік надходження до держбюджету від АРМА становлять 191 млн грн, із яких 101,3 млн грн - від управління активами (у 2022 році - 34,79 млн грн), а 89,7 млн грн - інші доходи, зокрема від реалізації активів (у 2022 році - 0 грн).
ForUm

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