Опытные пользователи отлично знакомы с тепловыми приборами китайского бренда Shenzhen PARD Technology Co., специализирующегося на разработках и производстве тепловизоров с уникальными функциями. Каждый тепловизор Pard отличается высокой степень надежности, водонепроницаемости и обеспечивает качественной картинкой при любой видимости.

Преимущества тепловизоров Pard

В своем стремлении выпускать на мировой рынок исключительно прочные и высокотехнологичные тепловые аппараты – тепловизионные прицелы, насадки, монокуляры, ручные камеры, компания привлекает лучших специалистов в оптической отрасли.

Устройства представлены в различных линейках:

Прицелы SA32 с различным диаметрами объектива и доступной для бюджетных покупателей стоимостью; SU45 с дальностью обнаружения объектов до 2,4 километров.

Ручные тепловизионные камеры отлично выручают при проведении строительных, разведывательных работ, экологических мероприятий и т. д. Благодаря высококачественному дисплею colorful LCD с разрешением 800 x 480, наличию вариантов режимов изображения и дальности обнаружения до 1500 метров, можно выявить места возгорания, проблемные точки в электропроводке и вовремя предпринимать необходимые меры.

Тепловизоры в виде монокуляров представлены в нескольких сериях:

Pard TA32 с диаметром объектива 19, 25 и 32 мм с разрешением матрицы 384x288, частота обновления кадров 50 Гц, чувствительность NETD – до 30 мК. Дисплей с высоким разрешением 1024х768 пк, имеется коррекция диоптрий -5/+5 дптр, класс защиты IP67 – можно без опасений работать в «мокрую» погоду и на водной среде.

Линия TA62 с диаметром объектива 25 и 35 мм: обладают разрешением 640x480 и дальностью обнаружения 1800 и 2100 метров. Это легкие, компактные и удобные тепловизионные аппараты с матрицей типа Vox, фокусированием от 0,5 метра, встроенным Wi-Fi модулем и стадиометрическим дальномером.

Все без исключения модели тепловизоров данного бренда получают позитивные отзывы в плане простоты и удобства при использовании. Запуск прибора происходит в считанные секунды. А с моделями с дальномером можно быстро и максимально точно определить дистанцию до наблюдаемой цели. Настройки регулируются на простом и интуитивно понятном интерфейсе, с которым может разобраться даже новичок.

Желающим приобрести тепловизор в соответствии с целями и финансовыми возможностями, следует воспользоваться советами опытного консультанта интернет-магазина «Профоптика». Процесс оформления покупки занимает минимум времени, после чего одобренный заказ будет доставлен по указанному адресу в течение 2 дней.





