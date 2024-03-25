Внаслідок ракетної атаки на Київ пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі, є постраждалі. Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

КМВА спочатку повідомила про житловий будинок, а потім виправила інформацію, зазначивши, що будинок нежитловий.

"У Печерському районі, попередьно пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння. Оперативні служби працюють на місці. Попередьно, постраждала одна особа", - йдеться у виправленному повідомленні.Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.