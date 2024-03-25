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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на ураження двох великих десантних кораблів Росії в тимчасово окупованому Севастополі, заявивши, що РФ змушена обмежувати свій флот портом - і навіть там тонуть кораблі путіна.

"Незаконна окупація України путіним, що триває, завдає величезної шкоди Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально неактивний. росія плавала Чорним морем із 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там тонуть кораблі путіна", - написав Шаппс у соцмережі Х.

Як повідомлялося, українські сили успішно розгромили два десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв'язку і кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, повідомило Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних Сил України.
ForUm

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