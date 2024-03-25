Російські війська в ніч на понеділок знову продовжили інтенсивно атакувати окремі області за допомогою дронів і протирадіолокаційних ракет, у результаті поранень зазнало 11 осіб, повідомляють Сили оборони півдня.
"Цієї ночі ворожа атака на південні регіони була зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Ворог продовжив удари по об'єктах енергетики", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, перед атакою дронами з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П. Однак вона втратила бойову здатність у повітрі. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Потім ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. Зокрема, по 4 ударних БПЛА було збито в Одеській та Миколаївській областях.
Так, у Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об'єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники. Там люди не постраждали.
У Силах оборони розповіли подробиці нічної атаки, зокрема, що ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Унаслідок падіння збитого "шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також виникла пожежа, ліквідована фахівцями ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків.
"За попередніми даними 11 осіб отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці", - наголосили в командуванні.
А в Одеській області уламки збитого дрону пошкодили енергетичний об'єкт і спричинили пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано, люди не постраждали.
Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.
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