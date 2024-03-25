Російські війська в ніч на понеділок знову продовжили інтенсивно атакувати окремі області за допомогою дронів і протирадіолокаційних ракет, у результаті поранень зазнало 11 осіб, повідомляють Сили оборони півдня.

"Цієї ночі ворожа атака на південні регіони була зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Ворог продовжив удари по об'єктах енергетики", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, перед атакою дронами з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П. Однак вона втратила бойову здатність у повітрі. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Потім ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. Зокрема, по 4 ударних БПЛА було збито в Одеській та Миколаївській областях.

Так, у Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об'єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники. Там люди не постраждали.

У Силах оборони розповіли подробиці нічної атаки, зокрема, що ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Унаслідок падіння збитого "шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також виникла пожежа, ліквідована фахівцями ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків.

"За попередніми даними 11 осіб отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці", - наголосили в командуванні.

А в Одеській області уламки збитого дрону пошкодили енергетичний об'єкт і спричинили пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано, люди не постраждали.

Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.