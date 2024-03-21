також у роздiлiСуспiльство
Данілов: Немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів
Шмигаль пояснив, де планує брати гроші на збільшені виплати за народження дитини
В Міноборони пропонують створити резерви на випадок нового нападу РФ
Кількість прикордонників можуть збільшити на 15 тисяч
Міноборони створює нову систему військової медицини
Наталія Холоденко відвідала дітей-сиріт у Туреччині в рамках проєкту «Дитинство без війни»
«В Росії дуже сильний бокс був і буде». Тренер збірної України з боксу зізнавався у любові до Росії
САП виявив крадіжку в АТ "Укрзалізниця" на 117 млн грн
В 3-й штурмовій бригаді розкритикували ідею з "війною для бідних"
В Україні можуть підняти тарифи на газ
В МВС дозволили приватним компаніям виготовляти номерні знаки
Аудит Міноборони знайшов 30 тисяч турнікетів, які рік не відправляли на фронт
Штучний інтелект залучать до розмінування України
Кабмін планує видити близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя"
Скібіцький: РФ має проти нас майже триста літаків
Виктория Галицкая: пять важных советов, при инвестиции в недвижимость на Бали
Імітація наукової діяльності на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України
Правоохранительные органы заинтересовались Марией Трифоновой и ее клиникойTryfonova MD, через которую продают сомнительные препараты бренда Yotsuba Japan

Україна не потребує мобілізаціїї 500 тисяч осіб, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Bloomberg Television у середу, 20 березня.

Шмигаль повідомив, що за результатами оцінювання, Україні не потрібна настільки масштабна мобілізація у раніше озвучених 500 тисяч осіб. За його словами, цифра коригується, враховуючи ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить від країн-партнерів.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо матимемо підтримку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет великої та середньої дальності", – сказав Шмигаль.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0