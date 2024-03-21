Україна не потребує мобілізаціїї 500 тисяч осіб, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Bloomberg Television у середу, 20 березня.

Шмигаль повідомив, що за результатами оцінювання, Україні не потрібна настільки масштабна мобілізація у раніше озвучених 500 тисяч осіб. За його словами, цифра коригується, враховуючи ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить від країн-партнерів.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо матимемо підтримку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет великої та середньої дальності", – сказав Шмигаль.