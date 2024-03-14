Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по "путінським військовим" у Курській і Бєлгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор для цивільних і російських військовослужбовців із 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня.
"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання - гарантувати максимальну безпеку місцевому населенню. З огляду на це ми даємо гуманітарний коридор для цивільних і російських військових із 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів", - ідеться в заяві РДК, легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону", оприлюдненій у телеграм-каналі.
Добровольці попередили, що після цього вони розпочнуть "масовану атаку по путінських військових у зазначених на карті на фото населених пунктах".
Вони знову закликали з огляду на проведення обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей до термінової евакуації жителів населених пунктів у прикордонних районах.
Раніше легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних, наголосивши, що мирні жителі не мають страждати від війни.
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