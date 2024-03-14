Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що потрібно обговорити ідею відправлення військ в Україну і припинити проводити "червоні лінії".

Про це пише LRT.

"Я привітав ідею направлення місій на територію України й досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо у своєму розпорядженні", - заявив Науседа.

За його словами, страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором у європейському рішенні.

"І саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми повинні перестати проводити для себе червоні лінії", - сказав президент Литви.

Науседа вважає, що проводячи червоні лінії, західні країни лише допомагають Путіну, який починає думати, що вони передбачувані та що він може ними маніпулювати.