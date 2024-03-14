Посли країн-членів Європейського союзу затвердили виділення 5 млрд євро військової допомоги для України в рамах європейського Фонду миру.

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамах засідання Комітету постійних представників, повідомляє бельгійське головування на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Угода‼ Посли ЄС в цілому погодилися на реформу Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік. Європейський союз, як і раніше, сповнений рішучості надати довгострокову підтримку Україні і гарантувати, що країна отримає військову техніку, необхідну їй для самозахисту", - повідомило головування.