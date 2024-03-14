також у роздiлiПолiтика
Нардепа Дубінського визнали винним у корупційному правопорушенні
Президент Литви підтримав ідею відправити в Україну військових
Європарламент продовжив лібералізацію торговельного режиму з Україною ще на рік
Будь-який указ президента без проведення нових виборів може бути оскаржено – політик
Буданов анонсував "серйозну операцію в Криму"
Трамп вважає Facebook ворогом американців
Міністр закордонних справ Литви вважає вдалим час для відправлення військ в Україну
Україна виконала чотири рекомендації від Єврокомісії для початку переговорів про членство в ЄС
Стало відомо, чому Макрон відкладає візит в Україну
Прем'єр Чехії зустрінеться з Байденом щодо України
Апостольського нунція запросили в МЗС після висловлювань Папи Римського
В Єврокомісії не знають, як виконати вимоги польських фермерів
В Бундестазі теж розкритикували заяву Папи Римського
Підласа: Україна майже використала всі свої ресурси
Британська розвідка: Україна розширює лінії оборони
Кулеба відповів Папі Римському щодо пропозиції підняти
Арахамія обіцяє в рішити питання з аспірантами та тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю
Залужний стане новим послом України в Британії

Посли країн-членів Європейського союзу затвердили виділення 5 млрд євро військової допомоги для України в рамах європейського Фонду миру.

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамах засідання Комітету постійних представників, повідомляє бельгійське головування на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Угода‼ Посли ЄС в цілому погодилися на реформу Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік. Європейський союз, як і раніше, сповнений рішучості надати довгострокову підтримку Україні і гарантувати, що країна отримає військову техніку, необхідну їй для самозахисту", - повідомило головування.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0