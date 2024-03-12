У разі автоматичного продовження повноважень нинішнього президента Володимира Зеленського без проведення виборів в умовах воєнного стану є низка ризиків, пов'язаних насамперед з тим, що будь-який указ глави держави може бути оскаржений у будь-який момент. Про це заявив колишній заступник секретаря РНБО (2008-2011), народний депутат III, IV скликань Степан Гавриш.

За його словами, Конституція України не вирішує питання подальшого виконання функцій президента після закінчення його повноважень в умовах воєнного часу.

"Автори, батьки Конституції намагалися не допустити можливості зловживати цією темою, тому для Президента виникає зовсім інша історія", - пояснив він.

Політик акцентував увагу на тому, що президент має одночасно два види легітимності – політичну та юридичну.

«Політична легітимність президента Зеленського є надзвичайно високою, за весь час існування інституту глави держави жоден із президентів такого високого рівня політичної легітимності, як Зеленський, не мав. Вона не є абсолютною, оскільки в Україні діє демократична опозиція, і певна частина виборців має симпатії на боці опозиції, тобто вона не згодна, незадоволена чи критикує діяльність президента, але цей рівень дозволяє фактично мати право першого голосу в країні для того, щоб сформувати будь-яку політичну позицію та мати її підтримку у суспільстві», - пояснив він.

Юридична легітимність є складнішою темою, вона вимагає від Президента діяти відповідно до Конституції, зазначив співрозмовник. Водночас Гавриш нагадав, що 31 березня – останній день повноважень чинного президента, і у разі автоматичного продовження його обов'язків, без проведення нових виборів, зважаючи на бойові дії, є низка ризиків.

«На період воєнного стану продовжити повноваження президента або знайти інший термін, не продовжити, тому що це питання Конституції, а ось вважати, що президент зобов'язаний виконувати свої повноваження до закінчення воєнного стану та війни абсолютно було б зрозуміло. Але президентові доведеться за це чимось заплатити. Перше – відкритістю та розумінням цієї ситуації. Друге – це, мабуть, дати зобов'язання про те, що він не йтиме на другий термін. Він може заявити про це, і це посилить його політичну легітимність до максимального рівня і, власне, посилить довіру до цього рішення, зокрема й у західних партнерів, і не тільки. Третій момент дуже важливий – це те, що якщо президент не вдасться до певних кроків, які могли б розвіяти сумніви щодо юридичної, насамперед, легітимності та дії Конституції, коли буде просто розмова про те, що діє військовий стан та президент може діяти до його завершення незалежно ні від чого, тобто це питання залишиться на тому рівні, що і зараз є, то цим скористаються наші опоненти, вороги, насамперед Росія», - додав він.

Гавриш також вказує на те, що будь-який указ президента у такому разі може бути оскаржений.

«Четверте – це проблема наслідків. Президент підписує відповідні укази, підписує закони, ухвалені парламентом. І тут треба враховувати, що будь-хто (депутати, сорок п'ять депутатів) може оскаржити такий закон чи указ президента в Конституційному суді – не сьогодні, може завтра, чи після війни. Тобто багато рішень, які будуть прийняті, можуть мати складні наслідки і природу», - підсумував він.