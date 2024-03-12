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Ураження російських кораблів та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами для до "серйозної операції в Криму".

Про це Буданов сказав в документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму"

Пряма мова: "Це все підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років.  

Багато хто з них вірить, що їх забули, кинули. Не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які люблять Україну, але вважають, що їх зрадили. Таких людей багато".
ForUm

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