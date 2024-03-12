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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що зараз дуже вдалий час для обговорення можливості розміщення військ західних країн на території України.

Про це глава зовнішньополітичного відомства Литви сказав в інтерв'ю виданню Ouest-France.

Журналісти попросили Ландсбергіса прокоментувати інформацію про те, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправки військ в Україну викликала сильні дебати серед союзників по НАТО.

За його словами, зараз саме час для подібних дискусій.

"Зараз дуже вдалий час <...> Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", — сказав Ландсбергіс.

Очільник литовського МЗС наголосив, що жодна з європейських столиць не перебуває досить далеко від армії російського диктатора Володимира Путіна.

"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом (столиця Литви, — ред.) та Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися", — додав Ландсбергіс.

 
ForUm

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