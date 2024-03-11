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Польські протестувальники та поліція зупиняють автобуси з України, що прямують до Польщі й назад, пасажирів затримують без пояснення причин, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у понеділок.

"Із заблокованого польського кордону приходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та назад. Пасажирів затримують без пояснення причин", - написав він у соцмережі X.

Віцепрем'єр наголосив, що такі дії щодо українських громадян є неприйнятними. За його словами, під час війни, пасажирами автобусів можуть бути жінки з маленькими дітьми, представники соціально незахищених категорій, військовослужбовці, які повертаються або вирушають на навчання, також транзитні пасажири.

"Спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу", - наголосив Кубраков.
ForUm

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