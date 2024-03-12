Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що вважає Facebook ворогом для американців, повідомив телеканал CNBC.

"Я вважаю Facebook ворогом людей", - сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу.

"Я гадаю, Facebook дуже погано впливає на нашу країну, особливо коли мова заходить про вибори", - додав він.

Так він відреагував на зусилля нинішньої адміністрації США заблокувати застосунок китайського виробництва TikTok, від чого може виграти Facebook, пише "Інтерфакс-Україна".

CNBC нагадує, що законодавці США активізують зусилля щодо усунення стурбованості навколо TikTok. Так, вони пропонують або відмову компанії ByteDance від TikTok, або повну заборону застосунку. Чинний президент Джо Байден також заявив, що підпише законопроєкт про заборону застосунку, якщо Конгрес США його ухвалить.

TikTok, що належить ByteDance, за останні декілька років набув величезної популярності.