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Президент Франції Еммануель Макрон відкладає свій візит до України, оскільки хоче прибути з більш відчутними результатами для допомоги Україні, повідомляє Politico.

Раніше, в неділю, Єлисейський палац повідомив, що візит Макрона до України відбудеться в "найближчі кілька тижнів", уточнивши, що це пов'язано з питаннями безпеки.

Politico з посиланням на представника французької дипломатії повідомляє, що причиною перенесення стало бажання Макрона отримати додатковий час для переговорів із союзниками і прибути до України з відчутними результатами.

"Необхідно трохи часу, щоб укласти різні коаліції та обговорити оперативні зобов'язання з нашими партнерами", - повідомив дипломат.
ForUm

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