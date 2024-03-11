Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс висловився щодо вимог польських фермерів, які блокують кордон з Україною через наплив агропродовольчої продукції з-за меж ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телемарафону.

За його словами, навіть якщо теоретично погодитися з вимогами польських протестувальників, то невідомо, що можна зробити.

"Якщо поглянути на цю ситуацію, вона викликає купу запитань. Адже Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає запитання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно і так під забороною? Забороняти те, що вже й так заборонено?" – задав риторичні питання Домбровскіс.

Він зазначив, що можна дискутувати щодо законності цієї заборони, та вказав, що Єврокомісія також надсилала попереджувального листа Польщі, Угорщині та Словаччині.

"Якщо ситуація там не покращиться, ми також готові йти далі і запускати процедуру порушення проти цих країн", – наголосив Домбровскіс.

Він зауважив, що в ЄС уже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025 року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів, як птиця та цукор.

"Вжили інших заходів – наприклад, можливість реагувати в разі порушень в одній або декількох державах-членах ЄС. Тож у певному сенсі ці речі мають заспокоїти фермерів у Польщі. Але робота щодо розв’язання цього питання триває", – резюмував Домбровскіс.