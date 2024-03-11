Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демокртів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.

"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, по відношенню до українського народу?", – запитала вона.

Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".

Водночас Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю RND зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Владімір Путін може допомогти досягти миру.

"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", – резюмувала вона.