У квітні-травні можуть переглянути чинний тариф на газ, що автоматичне спричинить підвищення тарифів на гарячу воду та теплопостачання. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, повідомляє ТСН у неділю, 10 березня.

Попенко зазначив, що в Україні до кінця опалювального сезону не будуть підвищувати тарифи на комунальні послуги. За його словами, чинні тарифи на газ можуть переглянути вже у квітні-травні.

"Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК "Нафтогазі" розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1.5 грн", — заявив Попенко.Експерт сказав, що підвищення вартості газу автоматично викличе подорожчання тарифів на гарячу воду та теплопостачання. Попенко зазначив, що у разі подорожчання тариф на газ складе 7,96 грн за кубометр.