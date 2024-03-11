Під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області РФ використала нові авіабомби, які можуть бути покращеними версіями КАБів. ПРо це повідомив повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", – пояснив він.

Дмитро Лиховій зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб і ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими."Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки", – розповів речник. Він констатував, що ЗСУ потрібно готуватися до "нових викликів і нових задач ППО" в боротьбі з покращеними авіабомбами.