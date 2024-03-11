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Україна прискорила будівництво оборонних позицій, розширення їхніх ліній може знизити здатність РФ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги, йдеться у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Сюди входять протитанкові "Зуби дракона" і рови, піхотні траншеї, мінні поля й укріплені оборонні позиції. Цілком імовірно, що розширення оборонних ліній знизить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках наступальних операцій, які тривають", - ідеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що створення основних великих оборонних позицій свідчить про затяжний характер конфлікту, а також означає, що "будь-які спроби провести операції з прориву з високою ймовірністю будуть супроводжуватися великими втратами".
ForUm

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