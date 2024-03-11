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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на висловлювання Папи Римського Франциска про нібито необхідність Україні підняти "білий прапор" і провести переговори з РФ і висловив сподівання на Апостольський візит до України, щоб "підтримати католиків, греко-католиків, усіх християн та всіх українців".

"Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя", - написав Кулеба в соціальній мережі Х.

"Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів", - сказав Кулеба.

"Ми вдячні Його Святості Папі Франциску за постійні молитви за мир і продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад п’ять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців", - додав він.

 
ForUm

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