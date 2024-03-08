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Керівництво Харківської області ухвалило рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми з 18 населених пунктів двох територіальних громад регіону.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні Радою оборони Харківської області було підтримано проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.

Примусову евакуацію оголошено у 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

За інформацією влади, у Великобурлуцькій громаді проживає 110 дітей, а у Вільхуватській — 51 дитина.

Крім того, було ухвалено рішення про проведення обов'язкової евакуації жителів ще 57 населених пунктів регіону.
ForUm

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