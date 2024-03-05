Головне управління розвідки при міністерстві оборони України у вівторок уранці повідомляє про знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

"У ніч із 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "cєрґєй котов". Місія відбулася у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Унаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "cєрґєй котов" зазнав ушкоджень корми, правого та лівого бортів", ідеться в повідомленні в телеграм-каналі ГУР МО.

Так само наголошується, що вогневе ураження "Котова" відбулося в територіальних водах України, недалеко від Керченської протоки, вартість потопленого корабля становить близько $ 65 млн.