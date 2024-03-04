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Внаслідок наїзду автомобіля на натовп 1 березня в польському Щецині постраждали шестеро громадян України.

Про це сказав консул України у Гданську Олександр Плодистий у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда"

За його словами, серед постраждалих українців – четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик.

"Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку",- зазначив Плодистий.

Консул додав, що стан жінки, яка перебуває у критичному стані, стабілізувався, загрози її життю наразі немає.

Постраждала дитина перебуватиме в одній лікарні з матір’ю ще 2-3 дні, нею опікуються друзі сім’ї.

Решта українців перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю немає.

Загалом кількість постраждалих внаслідок наїзду зросла до 20 осіб.
ForUm

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