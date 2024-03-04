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В Одесі завершено пошукову операцію на місці зруйнованої внаслідок російської атаки дронів багатоповерхівки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Пошукова операція на місці трагедії завершена. Внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", - написав він у своєму телеграм-каналі.
ForUm

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