Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" в поточному 2024 році.

"Пільгові іпотечні кредити. Уже 7600 українських сімей скористалися цією програмою. Більшість - це військовослужбовці та працівники силових відомств", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, Кабмін затвердив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" і відповідно програми "єОселя" на 2024 рік.

"Виділяємо на це близько 1,5 млрд грн. У планах на поточний рік видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів", - заявив Шмигаль.