Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) в лютому збили 13 російських літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, повідомляє Міністерство оборони України.

"Це найкращий результат із жовтня 2022 року", - зазначається в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі у п'ятницю.

"Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України", - наголошується в повідомленні.

"Разом ми переможемо", - впевнені в Міноборони.

Пост проілюстровано графіком збиття російських літаків у лютому.