Шкафы-купе – современные стильные элементы мебели, обеспечивающие эффективное использование пространства в помещении. Они функциональны, поскольку предлагают множество вариантов хранения: полки, ящики, вешалки и т.д.

Кроме того, шкаф-купе имеет ряд преимуществ:

экономия пространства – благодаря своей конструкции, они не занимают лишнего места в помещении. Наоборот, максимально используют имеющееся пространство от пола до потолка;

стильный дизайн – эстетическое оформление шкафов позволяет гармонично вписывать их в интерьер любого помещения, придавая ему утонченный и современный вид;

индивидуальность – возможность выбора материалов, цветовых решений и дополнительных опций позволяет создать шкаф-купе, полностью отвечающий вашим потребностям и предпочтениям.

Виды шкафов-купе

Современные мебельные компании предлагают большой выбор конструкций:

раздвижные – оборудованы раздвижными дверями, которые сдвигаются вдоль стенки шкафа;

распашные – двери открываются наружу, в сторону комнаты, подобно обычным шкафам;

угловой шкаф купе – подходит для использования в углах помещения, обеспечивая компактное размещение и рациональное использование пространства;

с подъемно-поворотным механизмом открывания двери – двигаются вверх и потом поворачиваются в сторону, также сохраняя пространство в комнате;

комбинированные – сочетают в себе различные типы дверей и функциональные элементы для разных потребностей и комфортного хранения вещей;

стоячие – конструкция стоит на полу и имеет ноги или опоры.

По конструкции отдельно стоит упомянуть встроенные шкафы-купе. Они спроектированы для установки в стенные ниши или другие архитектурные элементы помещения.

Любые встраиваемые мебельные элементы создают эффект чистоты и порядка в комнате. Они интегрируются в стены и могут быть выполнены в едином стиле с окружающей обстановкой.

Кроме того, во встроенные конструкции устанавливают навесные шкафы. Их монтируют на стену, без прямого крепления к полу или потолку. Под ними можно установить полочки для обуви, раздвижную гладильную доску или систему для отпаривания одежды.

Классификация по материалу и отделке

Как правило, корпусную мебель изготавливают из ДСП. Но возможны разные вариант. По материалу и отделке выделяют:

Шкафы-купе с художественным матированием (пескоструйная обработка) – отделка самая разнообразная по выбору владельца. Шкафы-купе с фотопечатью на дверных полотнах – коробка выполнена из любых материалов. Изображение – картинка, фотография, рисунок – по желанию заказчика. Смотрятся современно, визуально расширяют пространство, могут использоваться в помещениях в различных стилях в зависимости от их художественного оформления. Шкафы-купе из крашеного ДСП – поверхности обработаны специальные составами для предупреждения образования царапин. Выполняются из разных материалов и текстур. Фасады, как правило, имитируют натуральные материалы – камень, дерево.

При выборе системы хранения обращайте внимание на ее функциональность и вид, особенности помещения и визуальную составляющую. Помните, что светлые или зеркальные поверхности визуально расширяют комнату, а темные добавляют строгости и сдержанности.