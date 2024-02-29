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Міністерство оборони Нідерландів заявило, що замовило у Чехії виробництво новітніх самохідних артилерійських установок (САУ) DITA для України.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Міноборони Нідерландів.

"DITA — це сучасна вогнева система, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна відчуває велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили для неї дев'ять одиниць", — йдеться в повідомленні.

У відомстві не уточнили вартість замовлення та терміни виробництва самохідних установок.

Виробником DITA є чеська оборонна компанія Excalibur Army. САУ вперше було представлено на оборонній виставці IDEX 2021 року.

Як пише Defence Express, САУ DITA має високий рівень автоматизації, завдяки чому чисельність екіпажу становить лише дві людини.

Також ця САУ обладнана безлюдною вежею, де розташована сама гаубиця, боєкомплект та інше обладнання, необхідне для ведення вогню.

DITA оснащена стволом довжиною 47 калібрів, що забезпечує дальність стрільби до 39 кілометрів. Початковий темп ведення вогню — 6 пострілів за хвилину, постійний — 5 пострілів за хвилину, покинути позицію ця САУ може всього за 45 секунд.
ForUm

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