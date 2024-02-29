Туреччина готова прийняти мирні переговори між Росією та Україною для встановлення "тривалого та справедливого" вирішення війни. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Anadoly Agency у середу, 28 лютого.
Ердоган заявив, що настав час для дипломатії та діалогу, для чого велике значення має використання дипломатичних каналів на найвищому рівні. За його словами, досі не вдалося досягнути достатнього прогресу у справі встановлення миру. Об’єднання обох сторін має вирішальне значення для успіху мирних ініціатив, наголосив президент Туреччини.
"Я вважаю, що потрібно починати спільні зусилля хоча б щодо визначення загальних параметрів миру. Туреччина "в принципі" підтримує 10-крокову формулу миру президента України Зеленського та готова сприяти швидкому відновленню та реконструкції зруйнованої війною країни", - підкреслив Ердоган.
Туреччина підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та докладає всіх зусиль для захисту прав та інтересів кримських татар, сказав президент. Крім того, Ердоган згадав про Чорноморську зернову ініціативу та безпеку в Чорному морі.
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