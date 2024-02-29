Туреччина готова прийняти мирні переговори між Росією та Україною для встановлення "тривалого та справедливого" вирішення війни. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише Anadoly Agency у середу, 28 лютого.

Ердоган заявив, що настав час для дипломатії та діалогу, для чого велике значення має використання дипломатичних каналів на найвищому рівні. За його словами, досі не вдалося досягнути достатнього прогресу у справі встановлення миру. Об’єднання обох сторін має вирішальне значення для успіху мирних ініціатив, наголосив президент Туреччини.

"Я вважаю, що потрібно починати спільні зусилля хоча б щодо визначення загальних параметрів миру. Туреччина "в принципі" підтримує 10-крокову формулу миру президента України Зеленського та готова сприяти швидкому відновленню та реконструкції зруйнованої війною країни", - підкреслив Ердоган.