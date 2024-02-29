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Фінляндія не накладає жодних обмежень на військову допомогу, і Україна може використовувати отриману зброю також і на території Росії, пише фінська Yle з посиланням на керівництво парламентського комітету з оборони і міністерство оборони країни.

Як наголошується в статті, оприлюдненій у середу, "У Міноборони повідомили Yle, що Фінляндія не запроваджувала жодних обмежень на використання техніки, відправленої в Україну. Фінляндія публічно не розкриває, яку зброю вона передала Україні".

Як повідомляється, міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен сказав, що обмеження на застосування зброї здебільшого запроваджують країни, які надали Україні системи озброєнь великої дальності. Міністр додав, що Фінляндія постійно обговорює зі своїми союзниками обмеження на допомогу Україні у вигляді озброєнь.

Голова комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра також підтвердив, що Гельсінкі не накладали обмежень на Київ щодо застосування зброї, і "Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових цілей на російській території". Водночас заступник Копри в комітеті, депутат Мікко Савола, зазначив, що дальність дії зброї, наданої Фінляндією Україні, невелика.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" згідно з міжнародним правом.
ForUm

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