Європейський Союз остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на EUR50 млрд, перші кошти очікують у березні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на EUR50 млрд. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе нашому уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в нашу економіку та пришвидшить наше членство в ЄС. Очікуємо на перші кошти вже у березні", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Глава українського уряду подякував ЄС за лідерство та солідарність.

"Об'єднані заради перемоги та справедливого миру", - наголосив він.