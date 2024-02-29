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Європейський Союз остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на EUR50 млрд, перші кошти очікують у березні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на EUR50 млрд. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе нашому уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в нашу економіку та пришвидшить наше членство в ЄС. Очікуємо на перші кошти вже у березні", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Глава українського уряду подякував ЄС за лідерство та солідарність.

"Об'єднані заради перемоги та справедливого миру", - наголосив він.
ForUm

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