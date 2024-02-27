Кілька членів НАТО та Європейського Союзу розглядають можливість відправки своїх солдатів в Україну на основі підписаних двосторонніх безпекових угод, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Його слова наводить агентство Reuters у понеділок, 26 лютого.

Фіцо виступав на телевізійному брифінгу за підсумками засідання Ради безпеки Словаччини перед зустріччю європейських лідерів у Парижі.

"Я обмежуся тим, що ці тези (під час підготовки до зустрічі в Парижі) мають на увазі, що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі", - сказав Фіцо.Прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що не може сказати, з якою метою та що війська повинні робити в Україні, проте заявив, що бачить ризик значної ескалації "конфлікту" в Україні, і що більше інформації не може бути розкрито громадськості. За словами Фіцо, Словаччина, яка є членом ЄС і НАТО, не буде відправляти своїх солдатів в Україну.