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Найближчим часом Захід спільними силами зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України, повідомив президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі, на якій обговорювали посилення підтримки України, повідомляє Радіо Свобода в ніч на 27 лютого.

"Було подано одну дуже конкретну пропозицію, деталей я розголошувати не можу, але очевидно, це те, що Україні дуже потрібно, це те, про що говорив останнім часом президент Зеленський. І тут є дуже конкретна відповідь з боку європейських лідерів і не тільки європейських, тому що були також представники Канади в США. Сподіваюся, що найближчим часом це вдасться матеріалізувати і Україна таку допомогу у вигляді боєприпасів отримає", - повідомив Дуда після дискусій на короткому брифінгу.

"Найгарячіша дискусія", за словами президента Польщі, стосувалася того, чи відправляти в Україну військових, пише Радіо Свобода.

"Тут не було абсолютного взаєморозуміння в цій справі. Думки різні, загалом таких рішень немає, і я хочу на цьому наголосити. Натомість якщо йдеться про не мілітарну допомогу, наприклад, у розмінуванні чи допомогу в охороні кордону, то на такі пропозиції учасники дискусії були відкриті", - зазначив Дуда.

На запитання, чи є більше країн, які не відкидають можливість відправки військ в Україну, президент Польщі відповів: "не було ентузіазму".
ForUm

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