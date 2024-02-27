Переговори законодавців американського Конгресу щодо запобігання закриттю уряду (шатдауну), а також допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню не привели до усунення розбіжностей між республіканцями та демократами в палаті представників, пише The Hill.

"Лідери Конгресу не змогли у вихідні оприлюднити довгоочікувані компромісні законопроєкти про асигнування (...) і, як наслідок, залишили членів Конгресу без розуміння щодо подальших дій лише за кілька днів до крайнього терміну, що наближається", - ідеться в публікації.

Зазначається, що "вже наростають побоювання, що Конгрес готується до чергового короткострокового скорочення фінансування, оскільки прихильники жорсткої лінії посилюють тиск на спікера, щоб забезпечити перемогу консервативної політики в таких питаннях, як аборти та кордон".

Як пише видання, "розмови про наступні кроки досягнуть апогею у вівторок, коли президент Джо Байден планує прийняти чотирьох провідних лідерів Конгресу" для обговорення державного фінансування.

"Ми хочемо бачити, що уряд не буде закрито, це основний пріоритет або обов'язок Конгресу - зберігати уряд відкритим", - заявила в понеділок прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, пише "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що Байден також наполягатиме на необхідності ухвалення надзвичайного пакета заходів у сфері оборони та зовнішньої політики, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування для поповнення запасів американської зброї та боєприпасів.

The Hill зазначає, що все це "спонукає спікера (Палати представників Майка Джонсона - ІФ-У) до знайомого - але важкого - рішення: поступитися консерваторам і форсувати закриття (...), або порвати з прихильниками жорсткої лінії Республіканської партії та укласти угоду про видатки з демократами".

На другому варіанті наполягають відомі законодавці в Сенаті, такі як лідер демократичної більшості Чак Шумер і лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл.

Водночас прихильники жорсткої лінії чинять тиск на Джонсона, щоб він використав процес виділення асигнувань для отримання політичних поступок від демократів.

ЗМІ нагадують, що угода з демократами з питань шатдауну коштувала посади спікера попереднику Джонсона Кевіну Маккарті.

У січні Байден, щоб уникнути шатдауну, підписав закон про продовження тимчасового фінансування уряду до березня. Документ передбачає фінансування частини урядових установ до 1 березня, решти - до 8 березня 2024 року.