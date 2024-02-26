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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія може активізувати наступ в кінці весни чи на початку літа.

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Нам буде складно в березні-квітні, ми будемо проходити такий період хвиль, і політичних, і фінансових, і тиску різного. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа, або в кінці травня. Якщо зможуть. Вони будуть готуватись, ми будемо готуватись до бою", - сказав Президент

Він додав, що Україна також підготує свій план.

"Переломними моментами стануть вибори в США і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна зможе провести перший саміт для закінчення війни.

 
ForUm

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