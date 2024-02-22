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Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області.

"Роботу було виконано досить результативно, щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідаємо", - сказала Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер уранці.

"Уся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - сказала вона.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використано для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують усю наявну зброю і потужність".

Аналітики DeepState у середу ввечері оприлюднили відео удару, в якому зазначалося, що це удар по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області.
ForUm

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