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Сили оборони вдень 20 лютого вдарили по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. Загинули щонайменше 60 людей.

Про це повідомляє Telegram-канал Російської служби BBC News.

Повідомляється, щр українські військові, ймовірно, вдарили двома ракетами HIMARS.

"У середині дня 20 лютого українські військові ймовірно завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області", - повідомили на каналі.

Також видання повідомляє, що в цей момент військовослужбовці вишикувалися на полігоні і чекали на прибуття командувача генерал-майора. За інформацією джерела, місцем дислокації бригади є місто Борзя Забайкальського краю Росії.

"Побудували в чистому полі командири", - коментує те, що сталося, один з військовослужбовців BBC, який вижив.

За різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

"Українська влада подію не коментувала", - повідомили в ВВС.
ForUm

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