Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська нібито захопили Кринки на лівому березі Херсонської області, проте візуальні дані з відкритих джерел, а також українські та російські повідомлення свідчать про те, що ЗСУ продовжують зберігати обмежений плацдарм у цій зоні, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 жовтня.
"Під час брифінгу з Путіним Шойгу заявив, що російські війська очистили Кринки, хоча Путін стверджував, що командувач ПДВ та угруповання військ "Дніпро" генерал-полковник Михайло Теплинський повідомив йому, що в селищі залишилося кілька українських військовослужбовців", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ISW.
Зазначено, що очільник Міноборони РФ спростував заяву Теплинського і представив російські спроби з ліквідації плацдарму як успішно завершену операцію, а також похвалив незазначені підрозділи ПДВ і 810 морську піхотну бригаду за їх роль в операції, що є типовою похвалою Кремля після захоплення Росією тактичної цілі.
У ISW зазначають, що на момент публікації не було помічено жодних візуальних свідчень нещодавніх помітних просувань російських військ поблизу обмеженого українського плацдарму в Кринках та поруч із ними, пише "Інтерфакс-Україна".
Водночас зазначається, що Кремль, імовірно, передчасно заявив про нібито захоплення Кринок, щоб посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у березні 2024 року.
"Кремль може дедалі частіше заявляти про перемоги на полі бою в Україні без повної впевненості в тактичному й оперативному успіху Росії, щоб підтримати інформаційні зусилля, які водночас прославляють Путіна та деморалізують Україну, хоча така зростаюча риторична впевненість може створити в російському інформаційному просторі очікування, які російські військові не зможуть виправдати", - зазначають у ISW.
Водночас геолокаційні кадри, оприлюднені 20 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на східну околицю Ласточкиного Донецької області, що розташоване на північний захід від Авдіївки.
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