Оніхокриптоз, відомий також як врослий нігть, є досить поширеною проблемою серед населення. Це стан, при якому край нігтя проникає в шкіру, спричинюючи біль, запалення та іноді навіть інфекції. У більшості випадків можна впоратися з цим самостійно або за допомогою медикаментозної терапії, проте існують ситуації, коли необхідна консультація хірурга.

Коли звернутися до хірурга

Хоча багато людей успішно впораються з оніхокриптозом за допомогою домашніх заходів або консультації з лікарем загальної практики, іноді ситуація може вимагати професійного втручання хірурга. Ось кілька ситуацій, коли варто розглянути консультацію хірурга:

Постійна біль або дискомфорт: Якщо ви відчуваєте постійний біль або дискомфорт в області врослого нігтя, не зважаючи на домашні заходи або медикаментозну терапію, це може бути ознакою серйозності проблеми і потребувати хірургічного втручання. Запалення та інфекції: Якщо врослий нігть призводить до запалення шкіри навколо нього або виникають ознаки інфекції, такі як підвищена температура, червоність, набряк або відділення пухлини, це може вимагати хірургічного лікування та антибіотиків. Постійні рецидиви: Якщо проблема врослого нігтя постійно повертається після того, як ви вже намагалися лікувати її за допомогою консультації лікаря загальної практики, це може свідчити про необхідність хірургічного втручання для вирішення проблеми в корені.

Лікування і профілактика

Попередження оніхокриптозу також важливо. Щоб уникнути цієї проблеми, важливо правильно стригти нігті, уникаючи їх надмірного обрізання, що може призвести до врослості. Також слід уникати носіння тісного взуття, яке може стискати пальці, що сприяє виникненню проблем з нігтями. Регулярна гігієна нігтів та ніг також може допомогти у попередженні оніхокриптозу.

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