Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Сили оборони України завершили операцію з виходу з напівоточеної Авдіївки.

Відповідну заяву Лиховій зробив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вихід українських підрозділів із міста завершився ще вчора, 17 лютого.Спікер ОСУВ "Таврія" також підтвердив, що під час операції з виходу з Авдіївки частина українських військовослужбовців потрапила в полон до окупантів.

При цьому Лиховій не став називати кількості військовослужбовців, які опинилися в полоні.

"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде у свої підрозділи. Вихід відбувався в складних умовах, може бути й так", — сказав спікер.

Він пояснив, що деякі військовослужбовці, які вийшли, поки що могли не з'єднатися зі своїм підрозділом, а отже не пройшли верифікацію.

Лиховій закликав утриматися від спекуляцій на цю тему, підкресливши, що кількість полонених не така, щоб говорити про великі масштаби.