Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Сили оборони України завершили операцію з виходу з напівоточеної Авдіївки.
Відповідну заяву Лиховій зробив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, вихід українських підрозділів із міста завершився ще вчора, 17 лютого.Спікер ОСУВ "Таврія" також підтвердив, що під час операції з виходу з Авдіївки частина українських військовослужбовців потрапила в полон до окупантів.
При цьому Лиховій не став називати кількості військовослужбовців, які опинилися в полоні.
"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде у свої підрозділи. Вихід відбувався в складних умовах, може бути й так", — сказав спікер.
Він пояснив, що деякі військовослужбовці, які вийшли, поки що могли не з'єднатися зі своїм підрозділом, а отже не пройшли верифікацію.
Лиховій закликав утриматися від спекуляцій на цю тему, підкресливши, що кількість полонених не така, щоб говорити про великі масштаби.
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