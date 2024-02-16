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На 19-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), що відбулося 14 лютого, обговорювали надання українським силам більшої кількості зброї дальнього ураження, заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.

Відповідаючи на запитання, чи порушувалося на "Рамштайні" питання передання Україні більшої кількості далекобійного озброєння, Павлюк сказав: "Так. І дуже приємно розуміти, що партнери нас чують".

"На цьому "Рамштайні" партнери самі говорили про необхідність надати Україні озброєння, яке забезпечить, як кажуть англійською, deep strike - глибинне ураження, на велику дистанцію. Тобто ми маємо повне розуміння, що це дуже важлива частина боротьби та знекровлення нашого ворога", - пояснив Павлюк. 
ForUm

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