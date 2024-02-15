також у роздiлiНадзвичайні події
На митниці спіймали незадекларованих на мільйон
Через російський удар по нафтобазі у Харкові забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі
Польскі фермери блокують п'ять пунктів пропуску
В Дніпрі після обстрілів евакуюють лікарню
Окупанти тримають на чергуванні в Чорному морі 5 кораблів
У Молдові виявили залишки збитого "шахеду"
Тарнавський: Оккупанте поспішають захопити Авдіївку та Новомихайлівку
Стало відомо, скільки "шахедів" за ніч збила ППО
ППО за ніч збила 11 "шахедів"
В Києві завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки
Хакери поклали сайт МОН
Кількість загиблих в столиці після ракетної атаки зростає
У Харківській ОВА прокоментували новини про можливий наступ росіян на Куп'янськ
Знищений катер "Івановець" був лише одним з трьох у ЧФ РФ
ЗСУ збили російський Су-34 на Луганщині
Окупанти збільшили кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі
Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області зупинився після атаки дронів
Над Дніпропетровською областю вночі збили 3 "шахеди"

У двох населених пунктах Київської області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, пошкоджено сім приватних будинків, попередньо жертв і постраждалих унаслідок ракетної атаки немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Уранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години. На Київщині працювали сили ППО. Завдяки роботі наших захисників влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в четвер уранці.

Оперативні групи працюють над виявленням наслідків ворожої ракетної атаки.

"Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовано у двох населених пунктах одного з районів області. Уже є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарських будівель та автомобіля", - зазначають в ОВА.

Зазначається, що в пошкоджених будинках вибито вікна, пошкоджено фасади, дахи. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0