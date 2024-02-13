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У Дніпрі внаслідок нічного російського обстрілу здійснюють евакуацію однієї з лікарень, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також закриваємо школи. За прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде", - написав Філатов у фейсбуці.

Росіяни під час атаки по місту ввечері в понеділок, 12 лютого, цілилися в цивільну інфраструктуру, виникли перебої з електрикою.
ForUm

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