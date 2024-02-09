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Україні не варто очікувати значного прогресу щодо її заявки на членство в НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні.

Про це заявив посол Великої Британії в НАТО Девід Кворрі, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Члени Альянсу зберуться в столиці США 9-11 липня, і хоча питання членства України в НАТО, ймовірно, буде обговорюватися, Кворрі сказав, що Києву слід зменшити свої очікування.

"Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію на місцях", – сказав посол.

Водночас, за словами Кворрі, Британія "абсолютно переконана, що законне місце України – в НАТО".

"Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру того, як вона наближається до Альянсу", – сказав він.

Союзники по НАТО вже давно висловили свою підтримку заявці України на членство в Альянсі, але досі не змогли запропонувати чітких термінів для вступу.

Кворрі також висловив сподівання, що допомога США Україні буде затверджена "якомога швидше".

"Ми дуже сподіваємося на швидкий прогрес щодо цього пакету. Це буде дуже важливо як з точки зору змісту, так і з точки зору політичного сигналу, який він надішле про незмінну прихильність Заходу до України, щоб довести цю справу до кінця", – заявив він.
ForUm

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