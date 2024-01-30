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Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у грудні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 3,2%, або на 4,49 млрд доларів, а за рік він збільшився на 30,4% або на 33,87 млрд доларів до рекордних 145,32 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець грудня становив 5 519,48 млрд гривень, або 145,32 млрд доларів, проти 5 122,49 млрд гривень, або 140,82 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 5 188,07 млрд гривень (136,59 млрд доларів) проти 4 799,4 млрд гривень (131,94 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 89,58 млрд доларів до 94,79 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 540,97 млрд гривень до 1 587,7 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зменшився з 42,36 млрд доларів до 41,8 млрд доларів).
ForUm

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