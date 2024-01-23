Стрімкий розвиток технологій допомагає бізнесу спрощувати та автоматизувати рутинні процеси. Щоб фіскалізувати чеки фізичним особам-підприємцям (ФОП) сьогодні не потрібна громіздка залізна каса. Достатньо мати під рукою смартфон із мобільним додатком програмного РРО. Як відбувається цей процес та які переваги приносить бізнесу каса в смартфоні – читайте в цій статті.
Як видавати чеки за допомогою додатку ПРРО
Законодавство України зобов’язує видавати чеки всіх ФОП 2-4 груп, які проводять розрахунки з клієнтами в готівковій чи безготівковій формі. Видача чеків здійснюється за допомогою РРО або ПРРО.
Програмний реєстратор розрахункових операцій, або ПРРО – це цифровий аналог стаціонарної каси, за допомогою якого можна фіскалізувати чеки. Якщо звичайний РРО фіскалізує, друкує чеки та зберігає інформацію про це в блоці пам’яті, то програмний РРО одразу зв’язується через мережу із сервером податкової й передає на нього всі розрахункові відомості.
Працювати ПРРО може на будь-якому пристрої із інтернет-доступом: комп’ютері, планшеті чи смартфоні. Один із найзручніших варіантів – це програмна каса в мобільному додатку.
Видавати чеки зі смартфону з ПРРО максимально просто. Розглянемо покроково як це зробити на прикладі мобільного додатку РРО Checkbox для пристроїв на базі Android:
- Зареєструйтеся на порталі Checkbox. Додайте ключ ЕЦП, й система автоматично підтягне необхідні для реєстрації дані з державних реєстрів.
- Додайте в програмі торгову точку, касира та касу.
- В особистому кабінеті додайте товари чи послуги.
- Встановіть мобільний додаток для Android.
- Прийміть оплату.
- Сформуйте чек, роздрукуйте його чи надішліть клієнту в СМС-повідомленні або на Viber.
Процес фіскалізації в смартфоні не тільки ефективний, але й зручний. Все, що потрібно зробити – це завантажити додаток та ввести необхідні дані. Не треба важкого обладнання чи спеціалізованого персоналу – всі операції виконуються в мобільному телефоні підприємця.
Переваги використання програмного РРО в смартфоні для ФОП
Сучасний програмний РРО в смартфоні приносить підприємцям суттєві переваги в порівнянні зі звичайними стаціонарними касами:
- Мобільність та зручність. Однією з основних переваг є можливість здійснення фіскалізації будь-де й будь-коли. ФОП може виписувати чеки під час відрядження, в мандрівці чи просто під час робочого ланчу. Це також ідеальне рішення для роботи кур’єра, який зможе видавати чеки клієнтам безпосередньо під час передачі товару, якщо підприємець надає послуги з доставки.
- Економія. Мобільний додаток ПРРО надає змогу ФОП ефективно використовувати свої смартфони в якості фіскальних реєстраторів. Тобто підприємцю не треба витрачати гроші на придбання касового апарату, його обслуговування та заміну. А ще можна не купувати принтер та касову стрічку, адже чеки приходитимуть клієнтам по електронним каналам зв’язку.
- Автоматизація обліку. Додаток не лише видає фіскальні чеки, але й автоматизує облік операцій, що значно спрощує бухгалтерію для ФОП.
- Інтеграція з іншими системами. ПРРО інтегрується з іншими бізнес-системами автоматизації. Завдяки цьому можна створити єдину систему ведення бізнесу та суттєво полегшити рутинні процеси.
Мобільний додаток ПРРО для ФОП – це не тільки сучасний, але й ефективний спосіб фіскалізації чеків. Він допомагає підприємцям бути мобільними та зосереджуватися на розвитку свого бізнесу, не турбуючись про складнощі обслуговування обладнання.
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