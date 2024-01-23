Стрімкий розвиток технологій допомагає бізнесу спрощувати та автоматизувати рутинні процеси. Щоб фіскалізувати чеки фізичним особам-підприємцям (ФОП) сьогодні не потрібна громіздка залізна каса. Достатньо мати під рукою смартфон із мобільним додатком програмного РРО. Як відбувається цей процес та які переваги приносить бізнесу каса в смартфоні – читайте в цій статті.

Як видавати чеки за допомогою додатку ПРРО

Законодавство України зобов’язує видавати чеки всіх ФОП 2-4 груп, які проводять розрахунки з клієнтами в готівковій чи безготівковій формі. Видача чеків здійснюється за допомогою РРО або ПРРО.

Програмний реєстратор розрахункових операцій, або ПРРО – це цифровий аналог стаціонарної каси, за допомогою якого можна фіскалізувати чеки. Якщо звичайний РРО фіскалізує, друкує чеки та зберігає інформацію про це в блоці пам’яті, то програмний РРО одразу зв’язується через мережу із сервером податкової й передає на нього всі розрахункові відомості.

Працювати ПРРО може на будь-якому пристрої із інтернет-доступом: комп’ютері, планшеті чи смартфоні. Один із найзручніших варіантів – це програмна каса в мобільному додатку.

Видавати чеки зі смартфону з ПРРО максимально просто. Розглянемо покроково як це зробити на прикладі мобільного додатку РРО Checkbox для пристроїв на базі Android:

Зареєструйтеся на порталі Checkbox. Додайте ключ ЕЦП, й система автоматично підтягне необхідні для реєстрації дані з державних реєстрів. Додайте в програмі торгову точку, касира та касу. В особистому кабінеті додайте товари чи послуги. Встановіть мобільний додаток для Android. Прийміть оплату. Сформуйте чек, роздрукуйте його чи надішліть клієнту в СМС-повідомленні або на Viber.

Процес фіскалізації в смартфоні не тільки ефективний, але й зручний. Все, що потрібно зробити – це завантажити додаток та ввести необхідні дані. Не треба важкого обладнання чи спеціалізованого персоналу – всі операції виконуються в мобільному телефоні підприємця.

Переваги використання програмного РРО в смартфоні для ФОП

Сучасний програмний РРО в смартфоні приносить підприємцям суттєві переваги в порівнянні зі звичайними стаціонарними касами:

Мобільність та зручність . Однією з основних переваг є можливість здійснення фіскалізації будь-де й будь-коли. ФОП може виписувати чеки під час відрядження, в мандрівці чи просто під час робочого ланчу. Це також ідеальне рішення для роботи кур’єра, який зможе видавати чеки клієнтам безпосередньо під час передачі товару, якщо підприємець надає послуги з доставки.

. Однією з основних переваг є можливість здійснення фіскалізації будь-де й будь-коли. ФОП може виписувати чеки під час відрядження, в мандрівці чи просто під час робочого ланчу. Це також ідеальне рішення для роботи кур’єра, який зможе видавати чеки клієнтам безпосередньо під час передачі товару, якщо підприємець надає послуги з доставки. Економія . Мобільний додаток ПРРО надає змогу ФОП ефективно використовувати свої смартфони в якості фіскальних реєстраторів. Тобто підприємцю не треба витрачати гроші на придбання касового апарату, його обслуговування та заміну. А ще можна не купувати принтер та касову стрічку, адже чеки приходитимуть клієнтам по електронним каналам зв’язку.

. Мобільний додаток ПРРО надає змогу ФОП ефективно використовувати свої смартфони в якості фіскальних реєстраторів. Тобто підприємцю не треба витрачати гроші на придбання касового апарату, його обслуговування та заміну. А ще можна не купувати принтер та касову стрічку, адже чеки приходитимуть клієнтам по електронним каналам зв’язку. Автоматизація обліку . Додаток не лише видає фіскальні чеки, але й автоматизує облік операцій, що значно спрощує бухгалтерію для ФОП.

. Додаток не лише видає фіскальні чеки, але й автоматизує облік операцій, що значно спрощує бухгалтерію для ФОП. Інтеграція з іншими системами. ПРРО інтегрується з іншими бізнес-системами автоматизації. Завдяки цьому можна створити єдину систему ведення бізнесу та суттєво полегшити рутинні процеси.

Мобільний додаток ПРРО для ФОП – це не тільки сучасний, але й ефективний спосіб фіскалізації чеків. Він допомагає підприємцям бути мобільними та зосереджуватися на розвитку свого бізнесу, не турбуючись про складнощі обслуговування обладнання.