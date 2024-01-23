Країни, що надали прихисток українським біженцям, мають припинити їхню підтримку, щоб люди могли повернутися додому. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Tages-Anzeiger заявив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Лещенко зазначив, що наразі жителі прифронтових населених пунктів живуть набагато краще, ніж рік тому, оскільки їх захищають системи протиповітряної оборони від держав-партнерів. За його словами, в містах за 30-40 кілометрів від фронту, до яких російська артилерія не може дістатися, зароджується нова економіка, зокрема у Краматорську. Лещенко назвав "нісенітницею" небезпеку повернення до України.

"Людям стає все важче знаходити спільну мову. Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, — нісенітниця. Поверненцям не довелося б воювати в окопах", - заявив радник глави ОП.

На думку Лещенка, ситуація в економіці стає дедалі складнішою, а повернуті люди могли б купувати українські продукти в супермаркеті, користуватися поліклініками та аптеками й платити податки, щоб держава могла фінансувати школи. Українці, які живуть за кордоном, не сплачують податки на підтримку армії купівлею споживчих товарів, наголосив радник глави ОП. Лещенко заявив, що діти та молодь все більше інтегруються за кордоном, тому Україна втрачає ціле покоління молоді.