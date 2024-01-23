Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує від Польщі кроків щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.
"На сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано і спільна робота дає результат", - сказав Шмигаль на брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у понеділок у Києві.
Прем'єр зазначив, що зі свого боку Україна пообіцяла зробити все, щоб не нашкодити і підтримати польських фермерів і перевізників.
"Ми очікуємо, що і Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників", - додав Шмигаль.
Він також зазначив, що Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії.
У свою чергу Туск заявив, що припинення блокади на кордоні та впровадження корисних механізмів для польських перевізників, які повертаються з порожніми вантажівками з України, допомогли у вирішенні цього питання.
Він також зазначив, що Польща оцінить запропоновані Україною механізми верифікації та знайде вихід, який підходитиме аграріям обох країн.
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